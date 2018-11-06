В Ростовской области при столкновении «Газели» и легковушки погиб мужчина

Ростовская область

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В Ростовской области 5 ноября произошло ДТП, в котором погиб один человек, еще двое пострадали

Авария произошла на 43-м км трассы Ростов — Таганрог около 16:10. По предварительным данным, водитель «Газели» при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным легковым автомобилем Nissan.

В результате ДТП погиб 69-летний водитель «Газели». Также пострадали 44-летний водитель легковушки и его 38-летний пассажир. Они получили травмы и были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

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