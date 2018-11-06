Две женщины погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Кабардино-Балкарии

На трассе в Кабардино-Балкарской Республике 5 ноября произошла авария с участием трех автомобилей, есть жертвы

ДТП случилось днем на 431-м км трассы «Кавказ».

По предварительным данным, пассажирская «Газель» ехала за автомобилем Hyundai Solaris и врезалась в него, после чего микроавтобус выехал на встречку и столкнулся с Lada Kalina.

В результате аварии погибла женщина, которая была за рулем отечественной легковушки, и ее пассажирка. Водителю и пассажиру «Газели» потребовалась помощь медиков.

Причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Кабардино-Балкарии.