Две женщины погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Кабардино-Балкарии
На трассе в Кабардино-Балкарской Республике 5 ноября произошла авария с участием трех автомобилей, есть жертвы
ДТП случилось днем на 431-м км трассы «Кавказ».
По предварительным данным, пассажирская «Газель» ехала за автомобилем Hyundai Solaris и врезалась в него, после чего микроавтобус выехал на встречку и столкнулся с Lada Kalina.
В результате аварии погибла женщина, которая была за рулем отечественной легковушки, и ее пассажирка. Водителю и пассажиру «Газели» потребовалась помощь медиков.
Причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Кабардино-Балкарии.
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