Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам каршеринга и такси

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга начала работу 5 ноября

С 5 по 19 ноября жители страны смогут получить консультацию по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новым сервисом — каршерингом.

Специалисты региональных управлений Роспотребнадзора будут принимать обращения по телефонам горячих линий, а также в консультационных пунктах для потребителей, сообщили в в пресс-службе ведомства.

Номера телефонов, а также адреса центров и пунктов в субъектах РФ можно найти на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

Краснодарский край

Адрес: Краснодар, ул. Рашпилевская, 100

Горячая линия: 8 (861) 226-40-74, 267-34-91, 267-34-93

Ростовская область

Адрес: Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 17

Горячая линия: 8 (863) 282 82 63, 8 (863) 282 82 64, 8 (928) 169-96-18

Полный список региональных управлений Роспотребнадзора с адресами и ссылками на сайты опубликован здесь.