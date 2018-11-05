Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам каршеринга и такси

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Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга начала работу 5 ноября

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С 5 по 19 ноября жители страны смогут получить консультацию по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новым сервисом — каршерингом. 

Специалисты региональных управлений Роспотребнадзора будут принимать обращения по телефонам горячих линий, а также в консультационных пунктах для потребителей, сообщили в в пресс-службе ведомства.

Номера телефонов, а также адреса центров и пунктов в субъектах РФ можно найти на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора. 

Краснодарский край
Адрес: Краснодар, ул. Рашпилевская, 100
Горячая линия: 8 (861) 226-40-74, 267-34-91, 267-34-93

Ростовская область
Адрес: Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 17
Горячая линия: 8 (863) 282 82 63, 8 (863) 282 82 64, 8 (928) 169-96-18

Полный список региональных управлений Роспотребнадзора с адресами и ссылками на сайты опубликован здесь.

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