В станице Тбилисской на фестивале шашлыка проведут кулинарные поединки

В Тбилисском районе 4 ноября проходит фестиваль шашлыка и праздничные мероприятия в честь Дня народного единства

Основные мероприятия проводят на площади у районного дома культуры в станице Тбилисской. Праздник открыли гимном России. Молодежь представила флешмоб.

Присутствующих поздравили глава Тбилисского района Евгений Ильин, председатель совета муниципалитета Александр Савченко, настоятель Свято-Покровского храма отец Василий.

Активным жителям Ильин вручил благодарности за вклад в развитие гражданского общества. На празднике 14-летним жителям выдали паспорта.

Мероприятие продолжили концертом. На площади у ДК артисты исполнили песни различных народов.

Также в станице открыли фестиваль шашлыка. В нем принимают участие шашлычники со всех районов Кубани. В программе — кулинарные поединки, конкурсы, мастер-класс поваров, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.