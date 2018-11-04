В станице Тбилисской на фестивале шашлыка проведут кулинарные поединки

Краснодарский край

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В Тбилисском районе 4 ноября проходит фестиваль шашлыка и праздничные мероприятия в честь Дня народного единства

Основные мероприятия проводят на площади у районного дома культуры в станице Тбилисской. Праздник открыли гимном России. Молодежь представила флешмоб.

Присутствующих поздравили глава Тбилисского района Евгений Ильин, председатель совета муниципалитета Александр Савченко, настоятель Свято-Покровского храма отец Василий.

Активным жителям Ильин вручил благодарности за вклад в развитие гражданского общества. На празднике 14-летним жителям выдали паспорта.
Мероприятие продолжили концертом. На площади у ДК артисты исполнили песни различных народов.

Также в станице открыли фестиваль шашлыка. В нем принимают участие шашлычники со всех районов Кубани. В программе — кулинарные поединки, конкурсы, мастер-класс поваров, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Праздники Тбилисский район Фестивали
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В станице Тбилисской на фестивале шашлыка проведут кулинарные поединки
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