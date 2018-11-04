В станице Тбилисской на фестивале шашлыка проведут кулинарные поединки
В Тбилисском районе 4 ноября проходит фестиваль шашлыка и праздничные мероприятия в честь Дня народного единства
Основные мероприятия проводят на площади у районного дома культуры в станице Тбилисской. Праздник открыли гимном России. Молодежь представила флешмоб.
Присутствующих поздравили глава Тбилисского района Евгений Ильин, председатель совета муниципалитета Александр Савченко, настоятель Свято-Покровского храма отец Василий.
Активным жителям Ильин вручил благодарности за вклад в развитие гражданского общества. На празднике 14-летним жителям выдали паспорта.
Мероприятие продолжили концертом. На площади у ДК артисты исполнили песни различных народов.
Также в станице открыли фестиваль шашлыка. В нем принимают участие шашлычники со всех районов Кубани. В программе — кулинарные поединки, конкурсы, мастер-класс поваров, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.
Статьи ПартнерскийКак после 17 лет в очках и линзах я решилась на коррекцию зрения
Личный опыт фотографа Юга.ру
Четыре принципа воспитания от Шалвы Амонашвили
Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.