В Ростове за ночь сгорели две иномарки

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 3 ноября сгорели две машины

Пожар произошел в переулке Гвардейском в 3:44. Там загорелись легковые автомобили Renault и Toyota. Пламя потушили в 3:59.

Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

В работах были задействованы восемь человек и две машины, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Автомобили МЧС Пожары Ростов-на-Дону
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