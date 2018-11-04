В Ростове за ночь сгорели две иномарки
Ростовская область Оксана Васильченко
В Ростове-на-Дону 3 ноября сгорели две машины
Пожар произошел в переулке Гвардейском в 3:44. Там загорелись легковые автомобили Renault и Toyota. Пламя потушили в 3:59.
Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.
В работах были задействованы восемь человек и две машины, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
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