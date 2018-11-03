СК начал проверку после ДТП с грузовиком и поездом в Тимашевском районе
Следователи проведут процессуальную проверку по факту столкновения грузовика и пассажирского поезда в Тимашевском районе
Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят процессуальную проверку в отношении машиниста поезда. Следствие проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба Южного СУТ СК России.
Как писали Юга.ру, 3 ноября в Тимашевском районе водитель КамАЗА выехал на рельсы, где его сбил движущийся пассажирский поезд.
В результате пострадали четыре человека — водители обоих транспортных средств, помощник машиниста и пассажир поезда, их госпитализировали. Еще 14 пассажиров обратились к врачам с легкими травмами, им оказали необходимую помощь.
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