Число пострадавших в ДТП с поездом в Тимашевском районе выросло до четырех
Глава Тимашевского района Андрей Палий 3 ноября рассказал, что количество пострадавших в ДТП с участием поезда и грузовика увеличилось до четырех человек
Об этом глава района рассказал в своем инстаграме.
«Сегодня в 4.30 утра на нерегулируемом ж/д переезде на хутор Беднягина произошло столкновение пассажирского поезда Минск-Адлер с грузовым автомобилем КамАЗ. Пострадали четыре человека, в том числе водитель грузовика, помощник машиниста и машинист поезда, один пассажир — все доставлены в нашу ЦРБ», — написал Палий.
Он отметил, что для размещения пассажиров поездов подготовили пункты временного размещения, но они не потребовались. По словам Палия, состав отбуксировали на станцию Тимашевскую, подцепили другой локомотив, после чего поезд в 7:40 продолжил движение в Адлер.
Автомобильное и ж/д движение в районе открыто. Замминистра МЧС Росии доложил о завершении аварийно-спасательных работ, рассказал Палий.
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Сегодня в 4.30 утра на нерегулируемом ж/д переезде на хутор Беднягина произошло столкновение пассажирского поезда Минск-Адлер с грузовым автомобилем КамАЗ. Пострадали четыре человека, в том числе водитель грузовика, помощник машиниста и машинист поезда, один пассажир - все доставлены в нашу ЦРБ. Были подготовлены пункты временного размещения для пассажиров поезда, но они не потребовались. Состав отбуксировали на станцию Тимашевская, к нему подцепили другой локомотив и поезд в 7.40 продолжил движение в Адлер. Автомобильное и железнодорожное движение в районе ЧП открыто. О завершении аварийно-спасательных и аварийно-спасательных работ и восстановлении движения доложил замминистра МЧС России. Хочу обратиться к жителям района - соблюдайте правила дорожного движения у переездов, не спешите, берегите себя, свою жизнь и жизнь других людей
Как сообщали Юга.ру, 3 ноября в Тимашевском районе КамАЗ выехал на ж/д пути на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом.
Андрей Палий стал главой Тимашевского района 21 сентября, 2 ноября он официально вступил в должность, сообщает пресс-служба администрации Тимашевского района.
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