Число пострадавших в ДТП с поездом в Тимашевском районе выросло до четырех

View this post on Instagram

Сегодня в 4.30 утра на нерегулируемом ж/д переезде на хутор Беднягина произошло столкновение пассажирского поезда Минск-Адлер с грузовым автомобилем КамАЗ. Пострадали четыре человека, в том числе водитель грузовика, помощник машиниста и машинист поезда, один пассажир - все доставлены в нашу ЦРБ. Были подготовлены пункты временного размещения для пассажиров поезда, но они не потребовались. Состав отбуксировали на станцию Тимашевская, к нему подцепили другой локомотив и поезд в 7.40 продолжил движение в Адлер. Автомобильное и железнодорожное движение в районе ЧП открыто. О завершении аварийно-спасательных и аварийно-спасательных работ и восстановлении движения доложил замминистра МЧС России. Хочу обратиться к жителям района - соблюдайте правила дорожного движения у переездов, не спешите, берегите себя, свою жизнь и жизнь других людей