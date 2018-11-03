На Кубани грузовик столкнулся с поездом, есть пострадавшие

В Тимашевском районе 3 ноября произошло ДТП с участием поезда

Сообщение о ДТП на ж/д переезде поступило в 4:30. Авария произошла между станциями Тимашевская и Ведмидовка, рядом с хутором Беднягина.

По предварительным данным, 39-летний водитель КамАЗа выехал на красный свет светофора перед приближающимся пассажирским поездом. По данным пресс-службы СКЖД, это был рейс № 301, следовавший из Минска в Адлер.

В результате водитель грузовика, машинист и помощник машиниста поезда получили травмы, их госпитализировали. На момент аварии в поезде, состоящем из 17 вагонов, находилось 650 человек, из которых 188 детей. В медицинской помощи никто не нуждался.