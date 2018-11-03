В РЖД уточнили количество пострадавших в ДТП в Тимашевском районе

В РЖД уточнили, что при столкновении грузовика и поезда в Тимашевском районе пострадало 18 человек

Машиниста, его помощника и водителя КамАЗа доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы после столкновения обратились 15 пассажиров поезда, из которых трое граждан Белоруссии и гражданин Украины. Одного пассажира госпитализировали в состоянии средней тяжести. Всем обратившимся оказали необходимую помощь, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Сейчас поезда следуют по соседнему пути. Рейс Минск — Адлер прибудет в место назначения с опозданием на 1 ч. 40 минут. Поезда № 103 сообщением Адлер — Москва и № 335 сообщением Екатеринбург — Новороссийск прибывают по расписанию.

Как писали Юга.ру, 3 ноября в Тимашевском районе произошло ДТП с участием КамАЗА и пассажирского поезда. Водитель грузовика выехал на ж/д дорогу перед движущимся поездом, в результате произошло столкновение.