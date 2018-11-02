В Тихорецком районе без вести пропала женщина с оранжевой повязкой на голове
В станице Алексеевской следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 43-летней Натальи Чепурной
В полицию в октябре обратился супруг пропавшей женщины. Он рассказал, что его жена вечером 9 октября вышла из дома на улице 50 лет Советской Власти и не вернулась.
Из-за отсутствия сведений о местонахождении 43-летней Натальи Чепурной следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
У женщины плотное телосложение, средний рост, темно-русые волосы. Она была одета в серую легкую куртку, черные лосины и короткую кофту на замке. На голове у пропавшей была оранжевая повязка, она носит очки.
Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшей, просьба сообщить об этом по телефону 8 (918) 653-90-03.
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