В Тихорецком районе без вести пропала женщина с оранжевой повязкой на голове

В станице Алексеевской следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 43-летней Натальи Чепурной

В полицию в октябре обратился супруг пропавшей женщины. Он рассказал, что его жена вечером 9 октября вышла из дома на улице 50 лет Советской Власти и не вернулась.

Из-за отсутствия сведений о местонахождении 43-летней Натальи Чепурной следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

У женщины плотное телосложение, средний рост, темно-русые волосы. Она была одета в серую легкую куртку, черные лосины и короткую кофту на замке. На голове у пропавшей была оранжевая повязка, она носит очки.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшей, просьба сообщить об этом по телефону 8 (918) 653-90-03.