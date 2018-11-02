На Дону трех бизнесменов осудили за хищение 87 млн рублей при строительстве «Ростов-Арены»

В донской столице вступил в силу приговор Кировского суда в отношении трех бизнесменов, которые похитили 87 млн рублей при строительстве стадиона «Ростов-Арена»

Суд установил, что экс-руководители строительной компании «Анастасия» Игорь Чужиненко и Константин Кондратенко, а также учредитель фирмы, депутат батайской городской думы четвертого созыва Анатолий Клименко были подрядчиками при строительстве канализационного коллектора № 62 стадиона «Ростов-Арена». Во время этих работ они заменили предусмотренные проектом трубы на дешевые аналоги. Разницу в стоимости материалов обналичили через коммерческие структуры, подконтрольные представителям организации.

Уголовное дело возбудили в сентябре 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), пишет «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

Клименко приговорили к четырем годам и четырем месяцам колонии поселения. Чужиненко получил три с половиной года колонии общего режима. Кондратенко приговорили к полутора годам тюрьмы.