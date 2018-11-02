В Павловском районе непристегнутый водитель во время ДТП вылетел наружу, его придавил свой же автомобиль

Краснодарский край

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В Павловском районе 1 ноября произошла авария, в которой погиб один человек

ДТП случилось на трассе станица Каневская — Березанская. По предварительным данным, 33-летний водитель Mazda 626 не пристегнулся ремнем безопасности. В районе 50-го км трассы он не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась, сообщили отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель во время аварии вылетел из автомобиля и его придавило. Он погиб на месте. По факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП Павловский район
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В Павловском районе непристегнутый водитель во время ДТП вылетел наружу, его придавил свой же автомобиль

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