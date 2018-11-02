В Ростове за убийство прохожей будут судить психически больного мужчину

В Ростове будут судить мужчину с тяжелой формой психического расстройства, которого обвиняют в убийстве

По данным следствия, в сентябре мужчина после ссоры с отцом взял из дома кухонный нож и направился в сторону переулка Днепровский. Возле Южного федерального университета он увидел незнакомую женщину и ударил ее ножом. Женщина получила ранения, но осталась жива. В этот же день, находясь на берегу Ростовского моря, злоумышленник с ножом напал на другую женщину. Пострадавшая умерла на месте происшествия от потери крови.

По заключению комиссии мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

«В суд направили уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении лица, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а», «и», ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство)», — сообщили 1 ноября в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.