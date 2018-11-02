В Ростове эвакуировали пассажиров аэропорта

Ростовская область

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В Ростове в ночь с 1 на 2 ноября эвакуировали пассажиров аэропорта «Платов» из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

По предварительным данным, произошел технический сбой, людей эвакуировали. Специалисты обследовали аэропорт и не нашли возгораний. Сигнализация сработала дважды с небольшим интервалом времени. Пассажиры провели на улице около 10 минут, после чего вернулись в здание.

После происшествия «Платов» заработал в обычном режиме, опасности нет. По данным онлайн-табло аэропорта, самолеты летают без задержек, сообщает «Интерфакс-Юг».

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