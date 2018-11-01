В Краснодаре на ночь отключат воду жителям домов в районе улицы Уральской

Краснодарский край

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«Краснодар Водоканал» 1 ноября предупредил жителей краевого центра о временном отключении водоснабжения

С 23:00 1 ноября до 5:00 2 ноября специалисты «Краснодар Водоканала» будут проводить переключение водопровода на улицах Магистральной и Текстильной.

На время проведения работ будет приостановлена подача воды жителям частного сектора в границах улиц Текстильной, Уральской, Дежнева и Онежской. Воду также отключат по следующим адресам:

  • Улица Молодежная, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23/а, 23/б, 24.
  • Улица Сормовская, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/а, 32, 33, 35.
  • Улица Нежинская, 6.
  • 1-й проезд Заречный, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15/1, 17.
  • Улица Камвольная, 3, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
  • Улица Онежская, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22.
  • 1-й проезд Онежский, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.
  • 2-й проезд Онежский, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20.
  • 3-й проезд Онежский, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.
  • Улица 1-я Заречная, 13/1, 15/1, 15/2, 17.
  • Улица 2-я Заречная, 104а, 104б, 104в.
  • Улица Фабричная, 5.

Кроме того, на ночь останутся без воды детский сад на Камвольной, 7, школа № 53 на Сормовской, 25, институт на Сормовской, 12 и 19, музыкальная школа в 1-м Заречном проезде, 15/1 и баня на улице Онежской, сообщили в пресс-службе «Краснодар Водоканала».

Водоснабжение ЖКХ Краснодар
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