В Армении распустили парламент для проведения внеочередных выборов
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян добился роспуска парламента Армении для проведения внеочередных выборов в Национальное собрание
Во время заседания 1 ноября депутаты парламента Армении не избрали единственного кандидата на должность премьер-министра республики Пашиняна во второй раз, поэтому парламент распустили силой закона.
Согласно Конституции Армении, после отставки правительства парламенту необходимо в течение недели выдвинуть нового премьера. Если этого не происходит два раза подряд, парламент распускают, в течение 30-45 дней проводят новые выборы.
Напомним, 16 октября Пашинян ушел в отставку, чтобы добиться проведения внеочередных парламентских выборов и «завершить революцию». Политик предварительно договорился, чтобы депутаты не голосовали за него и не выдвигали на пост премьера свои кандидатуры.
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря, пишет «Интерфакс».
В парламенте действующего созыва 50 мандатов принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку «Царукян», которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок «Елк», возглавляемый Пашиняном, еще семью — партия «Дашнакцутюн». На внеочередных выборах Пашинян рассчитывает на получение большинства мест в законодательном органе фракцией «Елк».
Никол Пашинян занял должность премьер-министра Армении в мае 2018 года, после того, как президент республики Серж Саргсян подал в отставку. Пашинян стал руководителем протестного движения против назначения Саргасяна главой республики, в котором участвовали тысячи человек. Подробнее читайте в нашем материале.
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