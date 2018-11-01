В Армении распустили парламент для проведения внеочередных выборов

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян добился роспуска парламента Армении для проведения внеочередных выборов в Национальное собрание

Во время заседания 1 ноября депутаты парламента Армении не избрали единственного кандидата на должность премьер-министра республики Пашиняна во второй раз, поэтому парламент распустили силой закона.

Согласно Конституции Армении, после отставки правительства парламенту необходимо в течение недели выдвинуть нового премьера. Если этого не происходит два раза подряд, парламент распускают, в течение 30-45 дней проводят новые выборы.