В центре Сочи перекроют движение из-за марафона
Несколько участков дорог в Центральном районе Сочи 4 ноября временно закроют для движения автотранспорта
На курорте 4 ноября состоится второй «Сочи Марафон». В связи с этим с 7:00 до 16:00 перекроют улицы Несебрскую, Орджоникидзе и Черноморскую.
Также будет запрещено движение на нескольких участках дорог: Курортный проспект от Черноморской до Егорова возле парка «Ривьера», улица Горького от ж/д вокзала до гостиницы «Москва», Воровского от Курортного проспекта до Парковой, улица Конституции от Парковой до заправки «Лукойл» возле Северного мола и улица Парковая от Воровского до Конституции.
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Помимо этого, машины не смогут проехать ко всем подъездам этих дорог, отметили в пресс-службе администрации Сочи.
Все маршруты общественного транспорта, которые курсируют по этим улицам, временно пустят по другой схеме.
Жителей и гостей курорта просят воздержаться от использования личного транспорта и заранее планировать пути объезда.
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