В центре Сочи перекроют движение из-за марафона

Несколько участков дорог в Центральном районе Сочи 4 ноября временно закроют для движения автотранспорта

На курорте 4 ноября состоится второй «Сочи Марафон». В связи с этим с 7:00 до 16:00 перекроют улицы Несебрскую, Орджоникидзе и Черноморскую.

Также будет запрещено движение на нескольких участках дорог: Курортный проспект от Черноморской до Егорова возле парка «Ривьера», улица Горького от ж/д вокзала до гостиницы «Москва», Воровского от Курортного проспекта до Парковой, улица Конституции от Парковой до заправки «Лукойл» возле Северного мола и улица Парковая от Воровского до Конституции.