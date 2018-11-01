На двух хуторах Тимашевского района заменят водопровод

В двух сельских поселениях Тимашевского района ремонтируют водопроводные сети

Сейчас на хуторе Привокзальном Роговского поселения меняют старые чугунные водопроводные трубы. Глава поселения Владимир Дикий рассказал, что уже заменили 200 метров. Всего необходимо выполнить ремонт на 1 км водопроводных сетей. Работы проводят на деньги местного бюджета.

На хуторе Стринском Незаймановского поселения завершили монтаж нового водопровода. Протяженность составила 1,6 км. Абонентов уже подключают к новой сети. Планируется, что новым водопроводом будут пользоваться 20 домов. Отмечается, что план по замене 5% водопроводных сетей в этом поселении выполнили, сообщили 1 ноября в пресс-служба администрации Тимашевского района.

Глава муниципалитета Андрей Палий пояснил, что в этом, а также последующих годах в бюджет будут закладывать деньги для ремонта и замены аварийных участков водопровода.