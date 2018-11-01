Во Владикавказе пропал без вести 84-летний мужчина
В Северной Осетии полицейские разыскивают пропавшего без вести пожилого мужчину
В дежурную часть полиции Владикавказа сообщили о том, что 29 октября 84-летний Бернард Хугаев ушел из дома и до сих пор о нем ничего не известно.
На мужчине были темный пиджак и кепка. Он невысокого роста, имеет проблемы с памятью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной Осетии.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в ближайшее отделение полиции, либо по телефонам дежурной части 8 (8672) 59-65-00, 8 (906) 488-07-77 или 102.
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