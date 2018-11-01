В Славянске мужчина угнал машину, чтобы съездить в соседний район

Краснодарский край

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В Славянском районе мужчину заподозрили в угоне машины

В полицию обратися местный житель. Он рассказал, что оставил свой автомобиль возле дома, забыв ключ в замке зажигания. Через несколько часов машины на парковке не оказалось.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли похожий автомобиль на одной из улиц города. За рулем был 30-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что угнал машину, чтобы съездить в соседний район. После этого он планировал вернуть автомобиль на место, но не успел.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полиция Славянский район Транспорт Угоны
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