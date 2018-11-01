В Новороссийске в 2019 году уберут с набережной крейсер «Михаил Кутузов»

С набережной Новороссийска в 2019 году уберут крейсер «Михаил Кутузов»

На крейсере-музее начали подготовку к ремонту. Уже красят боковые надстройки борта. Водолазы обследуют носовую часть корпуса корабля.

Осенью 2019 года крейсер «Михаил Кутузов» планируют отправить на доковый ремонт на два месяца, работами займутся специалисты НСРЗ. На это время корабль исчезнет с набережной города, на которой был пришвартован с 2001 года.

Пока крейсер будет находится на судоремонтном заводе, рабочие отремонтируют причал, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как сообщали Юга.ру, в 2013 году на корабле провели реконструкцию.