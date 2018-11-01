В Новороссийске в 2019 году уберут с набережной крейсер «Михаил Кутузов»
С набережной Новороссийска в 2019 году уберут крейсер «Михаил Кутузов»
Читайте также:
На крейсере-музее начали подготовку к ремонту. Уже красят боковые надстройки борта. Водолазы обследуют носовую часть корпуса корабля.
Осенью 2019 года крейсер «Михаил Кутузов» планируют отправить на доковый ремонт на два месяца, работами займутся специалисты НСРЗ. На это время корабль исчезнет с набережной города, на которой был пришвартован с 2001 года.
Пока крейсер будет находится на судоремонтном заводе, рабочие отремонтируют причал, пишет «Наша газета Новороссийск».
Как сообщали Юга.ру, в 2013 году на корабле провели реконструкцию.
Легендарный командир «ночных ведьм», в честь которой могут назвать аэропорт Краснодара
И другие звезды фестиваля GG Jazz 2-4 ноября в Краснодаре
Эволюция Юга.ру запускает серию видео с упражнениями от Юлии Юриковой
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.