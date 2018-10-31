В Краснодаре в честь 80-летия авиационного училища пройдет воздушный парад
В рамках празднования 80-летия Краснодарского высшего военного авиационного училища им. А. Серова 3 ноября в городе пройдет большой авиационный праздник
На аэродроме летного училища в этот день пройдут показательные выступления сборной команды Воздушно-космических сил и Краснодарского ВВАУЛ по парашютному спорту, а также авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В показе примут участие самолеты Су-25, Су-30, Миг-29, Л-39, Як-130, Ан-26, Л-410 и вертолеты Ми-8, Ми-28. Ка-52.
На площадке празднования будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Там под руководством специалистов можно будет пройти предварительный профессиональный психологический отбор для прохождения военной службы по контракту и подать заявление о поступлении на службу.
Также запланирован концерт с участием ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России.
Мероприятие начнется на аэродроме летного училища по ул. им. Дзержинского, 135 в 10:00.
«Жители и гости Краснодара смогут ближе познакомиться с историей войск Южного военного округа, Воздушно-космических сил страны, отведать настоящей солдатской каши, а также посмотреть самые современные типы боевой авиационной наземной техники и вооружения», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
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