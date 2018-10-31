На Ставрополье погиб водитель машины, которая врезалась в поклонный крест

В Апанасенковском районе Ставропольского края произошло ДТП, в котором легковушка врезалась в памятник

Авария случилась ранним утром 31 октября на дороге в село Воздвиженское. 33-летний мужчина за рулем пятерки превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в поклонный крест, стоящий на въезде в населенный пункт. От удара ноги водителя зажало в салоне машины.

Прибывшие на место сотрудники противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) Ставропольского края гидравлическим инструментом срезали крышу автомобиля, вскрыли водительскую дверь и освободили мужчину, который был без сознания. Позже он скончался в реанимации центральной районной больницы, сообщили в ПАСС.