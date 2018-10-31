На Ставрополье школьник прилюдно обругал матом полицейского

Ставропольский край

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В Ставропольском крае завели уголовное дело против 16-летнего жителя Нефтекумска, который оскорбил полицейского

По информации следствия, 18 сентября подросток в одном из школьных кабинетов нецензурно ругался на инспектора отделения по делам несовершеннолетних, который планировал провести профилактическую беседу с его родителями. При инциденте присутствовали несколько человек.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Сейчас следователи ищут доказательства произошедшего. Расследование дела продолжается, сообщила 31 октября пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

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