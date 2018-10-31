На Ставрополье разыскивают пропавшего мужчину

Ставропольский край

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В Левокумском районе Ставропольского края разыскивают пропавшего без вести Сергея Самойленко

Сотрудники полиции разыскивают 56-летнего местного жителя, который вышел из дома 28 октября и не вернулся.

У мужчины худощавое телосложение, короткие волосы, рост 170 см. Он был одет в сине-белую рубашку, черные штаны и черную обувь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего Сергея Самойленко просят незамедлительно сообщить в ОМВД России по Левокумскому району по телефонам 8 (86543) 3-16-69, 3-19-29, (886543) 3-15-90 или 02.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
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