На Кубани на ж/д путях нашли тело парня

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае на железнодорожных путях 31 октября нашли тело парня

Тело 27-летнего молодого человека нашли на перегоне станций Кубанская — Армавир. Известно, что он был пассажиром поезда сообщением Ростов — Владикавказ.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

Железная дорога Поезда Следственный комитет смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане двое неизвестных украли около 300 тыс. рублей из кассы автозаправки
Жителя Адыгеи оштрафовали за фотографию флага ИГ
В Сочи по вине пристава 50 человек купили квартиры в незаконно строящемся доме
В «Сочи Парке» пройдет Всероссийская олимпиада по ментальной арифметике
Власти Ставрополья выделили 8 млн рублей для пострадавших от июльского паводка
На Кубани на ж/д путях нашли тело парня

Лента новостей

Статьи

Избиения, уголовные дела, административные аресты

История политических преследований на Кубани

Статьи

Марафон в Сочи, вертикальный трейл в Крыму, ночной забег на Собер‑Баше

Куда бежать в ноябре

Статьи

«Если ты холоден или агрессивен, к тебе ни одна мама не придет за помощью»

Основатель фонда «АНАСТАСИЯ» о благотворительной работе

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале