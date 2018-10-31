На Кубани на ж/д путях нашли тело парня

В Краснодарском крае на железнодорожных путях 31 октября нашли тело парня

Тело 27-летнего молодого человека нашли на перегоне станций Кубанская — Армавир. Известно, что он был пассажиром поезда сообщением Ростов — Владикавказ.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.