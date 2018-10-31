В «Сочи Парке» пройдет Всероссийская олимпиада по ментальной арифметике

В первом тематическом парке России 3 и 4 ноября состоится интеллектуальное соревнование — Всероссийская олимпиада по ментальной арифметике ISMA-2018

Такой турнир в России проводится впервые.

«В Белом зале "Сочи Парка" соберутся 250 участников из более чем 20 российских и зарубежных городов, возраст ребят — от 5 до 16 лет. Все они — асы ментальной арифметики, занявшие призовые места на локальных состязаниях», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Соревновательную часть олимпиады разделят на два тура: счет на специальном инструменте абакусе и ментальный счет. Участникам предстоит решить от 60 до 120 задач в каждом из туров. Победители получат кубки, памятные подарки и возможность представлять Россию на Международной олимпиаде ISMA в Астане, которая состоится 8-9 марта 2019 года.

До 5 ноября «Сочи Парк» будет работать с 11:00 до 21:00, напомнили в пресс-службе парка.

Организатором Всероссийской олимпиады выступила международная школа ментальной арифметики ISMA (Казахстан).

Ментальная арифметика — это система вычисления, применяя которую, дети верно решают в уме арифметические задачи быстрее, чем с помощью калькулятора. Метод способствует развитию внимания, фотографической памяти, наблюдательности, воображения, точности и быстроты реакций.