На Ставрополье при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В ставропольском Железноводске 30 октября произошел пожар в 12-этажном доме

Информация о возгорании поступила спасателям в 10:46. Им рассказали, что горит квартира на третьем этаже в доме на улице Октябрьской.

На место происшествия выехали пожарные и потушили огонь. В результате пожара погиб мужчина.

Сейчас устанавливают причину и остоятельства случившегося, сообщает ГТРК «Ставроплье» со ссылкой на ГУ МЧС России по краю.