На Ставрополье при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
Ставропольский край Оксана Васильченко
В ставропольском Железноводске 30 октября произошел пожар в 12-этажном доме
Информация о возгорании поступила спасателям в 10:46. Им рассказали, что горит квартира на третьем этаже в доме на улице Октябрьской.
На место происшествия выехали пожарные и потушили огонь. В результате пожара погиб мужчина.
Сейчас устанавливают причину и остоятельства случившегося, сообщает ГТРК «Ставроплье» со ссылкой на ГУ МЧС России по краю.
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