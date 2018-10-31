На Ставрополье при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

Ставропольский край

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В ставропольском Железноводске 30 октября произошел пожар в 12-этажном доме

Информация о возгорании поступила спасателям в 10:46. Им рассказали, что горит квартира на третьем этаже в доме на улице Октябрьской.

На место происшествия выехали пожарные и потушили огонь. В результате пожара погиб мужчина.

Сейчас устанавливают причину и остоятельства случившегося, сообщает ГТРК «Ставроплье» со ссылкой на ГУ МЧС России по краю.

МЧС Пожары
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