В Ростове за избиение полицейского будут судить пассажира поезда

Ростовская область

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В Ростове перед судом предстанет пассажир поезда Кисловодск – Тында, который напал на полицейского

По версии следствия, в августе на перроне станции Ростов-Главный пьяные 37-летний мужчина и 31-летняя женщина шли в дежурную часть полиции для административного разбирательства. По дороге они напали на полицейского и несколько раз ударили его по голове.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Установлено, что мужчина недавно вышел из тюрьмы. Его арестовали. 

Сейчас уголовное дело направили в Железнодорожный суд Ростова-на-Дону. В отношении женщины ранее уже вынесли обвинительный приговор, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщила 30 октября пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. 

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