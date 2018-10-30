Житель Дона удерживал двух мужчин в подвале и заставлял их собирать овощи в поле

В Азове Ростовской области полицейские освободили двух мужчин, которых незаконно лишили свободы

В полицию обратился мужчина и рассказал, что его незаконно удерживают в подвале частого дома. Полицейские выехали на место и обнаружили, что в подвале дома против своей воли находятся двое мужчин.

Потерпевшие рассказали, что их удерживают более двух месяцев. Хозяин дома отобрал у них паспорта и заставлял принудительно работать в поле.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний житель села Кулешовка. Выяснилось, что собранные потерпевшими овощи он продавал на рынке, сообщила 30 октября пресс-служба ГУ МВД России по региону.

СУ СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы, в отношении двух или более лиц). Сейчас следствие устанавливает всех лиц, причастных к этому делу.