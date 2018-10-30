В Краснодаре пропал без вести 21-летний глухой парень с татуировкой волка

Краснодарский край

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Полиция Краснодара разыскивает пропавшего без вести 21-летнего местного жителя

В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили, что 31 мая 2018 года 21-летний житель краевого центра Евгений Жайворон не вернулся домой в поселке Краснодарском.

Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, среднее телосложение, темные волосы, стрижка с длинной челкой, карие глаза, носит бороду.

Особые приметы: возле левого глаза шрам, на предплечье татуировка в виде волка или собаки размером 10-15 см. Молодой человек страдает глухотой на оба уха.

Был одет в футболку черного цвета с рисунком голубого цвета, светлые шорты и черные шлепанцы. При себе у него была борсетка с банковскими картами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Жайворона, просят сообщить в отдел полиции по Центральному округу Краснодара на улице Садовой, 110 либо по телефонам 8 (861) 250-78-66 или 8 (918) 018-08-51.

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