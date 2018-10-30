На Ставрополье мужчина убил отчима и знакомого
В селе Елизаветинском Ставропольского края мужчину обвиняют в убийстве двух человек
По данным следствия, 25 октября 2017 года 46-летний местный житель ремонтировал печь дома. В это время из другой комнаты вышел его отчим и высказал претензии из-за шума. Тогда мужчина ударил родственника гвоздодером по голове, четыре раза молотком в висок, затем ножом ударил в грудь и шею.
После этого злоумышленник спрятал нож в карман и вышел на улицу. Там он увидел своего знакомого и попросил денег. После отказа он дважды ударил мужчину ножом в шею и грудь.
Мужчину обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
История политических преследований на Кубани
Основатель фонда «АНАСТАСИЯ» о благотворительной работе
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.