В Ставрополе водитель легковушки на «зебре» сбил ребенка

Ставропольский край

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В Ставрополе 29 октября произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик

Это случилось в 20:40. Водитель автомобиля Lada Priora наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Взрослых с мальчиком не было.

С места ДТП пострадавшего доставили в больницу. Ему назначили амбулаторное лечение.

Установлено, что 21-летнего водителя отечественной легковушки за этот год уже 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Во время происшествия парень был трезв, сообщает «1777» со ссылкой на ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя.

Дети ДТП Ставрополь
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