Отопительный сезон в Сочи планируют начать 15 ноября

Краснодарский край

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Заместитель главы Сочи по вопросам ЖКХ Алексей Толмачев 30 октября сообщил, что все 122 котельные курорта полностью готовы к отопительному сезону

В Сочи находится 2 тыс. 234 многоквартирных дома, из них 1 тыс. 689 — с централизованным отоплением. При хорошей погоде отопительный сезон на курорте начнется по графику — 15 ноября, однако в некоторые соцобъекты уже начали подавать тепло по запросу, сообщили в пресс-службе администрации города.

Замглавы Сочи по вопросам ЖКХ Алексей Толмачев рассказал, что 22 октября Ростехнадзор начал в Сочи проверку готовности к отопительному сезону, которая продлится 13 дней. В первую очередь специалисты проинспектируют теплоснабжающие компании и потребителей теплоэнергии.

«Главное внимание Ростехнадзор будет обращать на основное теплоснабжающее предприятие — МУП "Сочитеплоэнерго"», — добавил Толмачев.

Как сообщали Юга.ру, отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября. Тепло в дома жителей Майкопа начало поступать 26 октября.

ЖКХ Отопительный сезон Сочи
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