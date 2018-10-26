В Майкопе начался отопительный сезон

В Майкопе с 26 октября начался отопительный сезон

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города по итогам совещания у главы региона, который поручил включить отопление в многоквартирных домах, не дожидаясь снижения температуры воздуха до нормативных отметок.

По рекомендациям Минстроя РФ отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура не превышает 8 °С тепла в течение пяти дней.

Вместе с тем глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что с повышением влажности из-за затяжных дождей участились жалобы горожан на холод в квартирах.

«Климатические особенности нашего региона в осенний период зачастую провоцируют всплеск простудных заболеваний. Считаю необходимым начать отопительный сезон в Майкопе. Важно минимизировать все отрицательные последствия от резкого снижения температуры», — сказал Кумпилов.

Исполняющий обязанности главы Майкопа Аслан Китариев доложил, что на всех социальных объектах отопление уже включили. Котельные готовы обеспечить подачу тепла и в жилой фонд. С 26 октября оно постепенно начнет поступать в многоквартирные дома, добавили в пресс-службе администрации города.