Под Ростовом в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей

Ростовская область

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В Аксайском районе Ростовской области 29 октября произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека

Авария произошла на третьем километре дороги Щепкин — Ростов около 19:20. По предварительным данным, 24-летний водитель машины Opel Astra разворачивался. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также двое детей пяти и двенадцати лет, которые находились в автомобиле Hyundai Accent. По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

ДТП
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