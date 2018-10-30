Под Ростовом в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей
В Аксайском районе Ростовской области 29 октября произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека
Авария произошла на третьем километре дороги Щепкин — Ростов около 19:20. По предварительным данным, 24-летний водитель машины Opel Astra разворачивался. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent под управлением 31-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали оба водителя, а также двое детей пяти и двенадцати лет, которые находились в автомобиле Hyundai Accent. По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
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