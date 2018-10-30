В Ставропольском крае разыскивают пропавшую девушку

В Благодарненском районе Ставрополья ищут пропавшую Татьяну Мухортову

В полицию обратилась мать девушки. Она рассказала, что ее дочь 25 октября вышла из дома в селе Алексеевском и не вернулась. С собой у Татьяны Мухортовой ничего не было.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей просьба сообщить в ОМВД России по Благодарненскому городскому округу по телефонам 02, 8 (86549) 2-11-02 или 2-11-97.