В Ставропольском крае разыскивают пропавшую девушку

Ставропольский край

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В Благодарненском районе Ставрополья ищут пропавшую Татьяну Мухортову

В полицию обратилась мать девушки. Она рассказала, что ее дочь 25 октября вышла из дома в селе Алексеевском и не вернулась. С собой у Татьяны Мухортовой ничего не было.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей просьба сообщить в ОМВД России по Благодарненскому городскому округу по телефонам 02, 8 (86549) 2-11-02 или 2-11-97.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
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