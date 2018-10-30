Депутаты Госдумы РФ посетили в Ставрополе собор, школу и музей

Ставрополь с рабочим визитом посетили депутаты комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Делегацию возглавил председатель комитета, руководитель рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства Николай Николаев. Темой выездного заседания стало применение застройщиками новых правил финансирования строительства. Среди нововведений — переход к банковскому финансированию деятельности строительных компаний и использование эскроу-счетов, сообщили 30 октября в пресс-службе компании «ЮгСтройИнвест».

«Сейчас идет серьезная реформа всего жилищного строительства. Мы посетили микрорайон "Перспективный", где есть школа, детские сады, спортивные площадки — это пример добросовестного подхода к своему делу. Это надо тиражировать, а со стороны законодателей важно расчистить все существующие административные барьеры, чтобы добросовестные застройщики могли развиваться, переходить на новую модель финансирования жилищного строительства, которая полностью выведет из-под риска участников долевого строительства», — сказал Николаев.

В Ставрополе работает группа компаний «ЮгСтройИнвест», которая внедряет инновационные решения и имеет практику работы в новых условиях. Гендиректор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов отметил, что компания подготовилась к вступлению в силу поправок в законодательство. В организации применяют меры, гарантирующие максимальную безопасность участникам долевого строительства.

«Новое законодательство ставит перед вполне выполнимые задачи. Группа компаний "ЮгСтройИнвест" уже работает в рамках данных правил. Хочется пожелать, чтобы все службы, задействованные в работе над новым законодательством, как можно быстрее включались в процесс, чтобы механизм запускался более качественно, без затяжки по времени при прохождении уже принятых решений», — пояснил Иванов.