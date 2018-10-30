Депутаты Госдумы РФ посетили в Ставрополе собор, школу и музей
Ставрополь с рабочим визитом посетили депутаты комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Делегацию возглавил председатель комитета, руководитель рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства Николай Николаев. Темой выездного заседания стало применение застройщиками новых правил финансирования строительства. Среди нововведений — переход к банковскому финансированию деятельности строительных компаний и использование эскроу-счетов, сообщили 30 октября в пресс-службе компании «ЮгСтройИнвест».
«Сейчас идет серьезная реформа всего жилищного строительства. Мы посетили микрорайон "Перспективный", где есть школа, детские сады, спортивные площадки — это пример добросовестного подхода к своему делу. Это надо тиражировать, а со стороны законодателей важно расчистить все существующие административные барьеры, чтобы добросовестные застройщики могли развиваться, переходить на новую модель финансирования жилищного строительства, которая полностью выведет из-под риска участников долевого строительства», — сказал Николаев.
В Ставрополе работает группа компаний «ЮгСтройИнвест», которая внедряет инновационные решения и имеет практику работы в новых условиях. Гендиректор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов отметил, что компания подготовилась к вступлению в силу поправок в законодательство. В организации применяют меры, гарантирующие максимальную безопасность участникам долевого строительства.
«Новое законодательство ставит перед вполне выполнимые задачи. Группа компаний "ЮгСтройИнвест" уже работает в рамках данных правил. Хочется пожелать, чтобы все службы, задействованные в работе над новым законодательством, как можно быстрее включались в процесс, чтобы механизм запускался более качественно, без затяжки по времени при прохождении уже принятых решений», — пояснил Иванов.
Во время рабочей поездки депутаты осмотрели социальные объекты, возведенные компанией «ЮгСтройИнвест» в микрорайоне «Перспективном». Они посетили собор святого князя Владимира. Компания построила его за два с половиной года. С 26 октября в соборе проводят ежедневные богослужения. Планируется, что в декабре состоится чин великого освящения. Рядом с собором обустроили сквер с детской площадкой и фонтаном.
ГК «ЮгСтройИнвест» осуществляет попечительство над собором. В следующем году компания намерена приступить к дальнейшему развитию территории и реализации масштабных проектов.
Затем парламентарии посетили школу № 45. Учреждение рассчитано на 1 тыс. учащихся. Депутаты осмотрели учебные классы и лаборатории, бассейн, тренажерный и спортивный залы, столовую.
На Владимирской площади парламентариям показали светомузыкальный фонтан, планировку и благоустройство территории. Представители Госдумы отметили, что площадь подходит не только для отдыха горожан, но и проведения массовых мероприятий. Там установлен открытый амфитеатр на 480 мест, разбиты газоны и клумбы, оборудована детская игровая площадка.
Экскурсия завершилась в интерактивном музейном комплексе «Россия — Моя история». В нем 46 зала, в которых размещены 900 единиц мультимедийной техники. Здание спроектировали и построили специально для интерактивной экспозиции. Музей создали за 7,6 месяцев.
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