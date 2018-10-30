В центре Краснодара в ДТП пострадали два человека

Краснодарский край

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В Краснодаре 30 октября на пересечении улиц Седина и Буденного произошло ДТП, в котором пострадали два человека

Авария случилась около 12:00. По предварительной информации, автомобиль KIA поворачивал налево на улицу Седина, когда столкнулся с движущейся по улице Буденного отечественной машиной. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

ДТП Краснодар
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