В Волгодонске мотоциклист сбил пешехода

Ростовская область

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В Волгодонске Ростовской области днем 29 октября произошло ДТП, в котором пострадал один человек

На улице 2-й Бетонной 32-летний водитель мотоцикла Yamaha сбил пешехода. По предварительным данным, 41-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Его доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

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