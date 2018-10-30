В Волгодонске мотоциклист сбил пешехода
Ростовская область Наталья Евсикова
В Волгодонске Ростовской области днем 29 октября произошло ДТП, в котором пострадал один человек
На улице 2-й Бетонной 32-летний водитель мотоцикла Yamaha сбил пешехода. По предварительным данным, 41-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
В результате ДТП пешеход получил травмы. Его доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.
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