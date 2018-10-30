В станице Брюховецкой бывший инспектор ДПС 2 июня получил взятку в пустой пачке сигарет

По версии следствия, полицейский патрулировал движение на трассе Краснодар — Ейск возле станицы Брюховецкой. Сотрудник ДПС остановил автомобиль Hyundai Accent и сообщил водителю о нарушении им правил дорожного движения, которое он отрицал. Инспектор решил составить административный протокол. При этом оснований привлечь нарушителя к ответственности не было из-за отсутствия видеофиксации и других доказательств.

После этого полицейский предложил мужчине заплатить 4 тыс. рублей и не составлять протокол. Водитель положил деньги в пустую пачку сигарет и уехал. Позже он обратился с заявлением в главное управление МВД по Краснодарскому краю.

Полицейского уволили по отрицательным мотивам. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.