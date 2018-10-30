На вокзале в Минеральных Водах 78-летняя пенсионерка украла чужую сумку

В Минеральных Водах пенсионерка украла чужую сумку с рентген-установки на вокзале

Следствие установило, что пожилая жительница Свердловской области ехала с отдыха домой. На вокзале в Минеральных Водах она украла чужую дамскую сумку, когда проходила через рентген-установку. После этого 78-летняя пенсионерка выкинула сумку, забрав оттуда около 7 тыс. рублей, паспорт и страховое свидетельство потерпевшей.

Женщину обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 158 (Кража с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 2 ст. 325 УК РФ (Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа). Пенсионерка полностью признала вину, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает Южная транспортная прокуратура.