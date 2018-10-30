В Крыму при столкновении грузовика и легковушки погиб один человек
Крым Наталья Евсикова
Под Бахчисараем 29 октября произошло ДТП, в котором погиб молодой человек
Авария произошла на дороге Бахчисарай — Танковое. При столкновении грузовика Iveco и автомобиля Kia погиб 24-летний водитель легковушки, пишет «Крыминформ».
В ДТП также пострадал 58-летний водитель грузовика. Его доставили в Бахчисарайскую центральную районную больницу.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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