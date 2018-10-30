На Дону при пожаре на складе мужчина отравился угарным газом
Ростовская область Наталья Евсикова
В станице Тацинской Ростовской области 29 октября произошел пожар, в котором пострадал один человек
Сообщение о пожаре в складском помещении поступило в 0:20. Спасатели выехали на место происшествия и ликвидировали огонь в 0:36. Площадь возгорания составила 80 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
При пожаре пострадал 44-летний мужчина. Он получил отравление угарным газом. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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