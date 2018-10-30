В Северной Осетии в школе сгорел кабинет химии

Северная Осетия

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Во Владикавказе 29 октября произошел пожар в школе № 26

Заявка о возгорании поступила спасателям в 20:50. Им рассказали, что горит здание школы на проспекте Коста.

Пожарные выехали на место и установили, что возгорание произошло в подсобном помещении и кабинете химии. Площадь составила 60 кв. метров. Пламя локализовали в 21:07, полностью ликвидировали — в 21:47.

В тушении пожара были задействованы 49 человек и 13 машин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.

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