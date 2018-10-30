В Адыгее будут судить создателя виртуальной биржи

В Адыгее житель Тахтамукайского района подозревается в незаконной организации азартных игр вне игорной зоны

Как рассказали 30 октября в прокуратуре Республики Адыгея, мужчина создал виртуальную биржу и привлекал в игру участников через интернет, заранее определив выигрыш только для себя.

«Технически оснащенное программное обеспечение создавало для граждан иллюзию, что они становятся участниками биржевой сделки или влияют на результаты несуществующего события, тогда как выигрыш уже предопределен недобросовестным предпринимателем в свою пользу», — отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игорного оборудования вне игорной зоны). Ход рассмотрения уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. Сейчас продолжает работать межведомственная рабочая группа по вопросам незаконной игорной деятельности.