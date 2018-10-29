Памфилова предложила переименовать урну для голосования, чтобы не возникало ассоциаций со смертью

Председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила придумать новое название для избирательной урны, так как нынешнее название ассоциируется с негативом

Предложение она высказала на конференции «Выборы. Сегодня и завтра», посвященной 25-летию российской избирательной системы.

«Давайте честно скажем, что когда говоришь "избирательный ящик", все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда "урна" — все думают: "Прах из урны". И так далее, ассоциации не очень положительные», — цитирует Памфилову ТАСС.

Она призвала подумать над новым названием участников конференции.