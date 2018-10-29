Памфилова предложила переименовать урну для голосования, чтобы не возникало ассоциаций со смертью

Вся Россия

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила придумать новое название для избирательной урны, так как нынешнее название ассоциируется с негативом

Предложение она высказала на конференции «Выборы. Сегодня и завтра», посвященной 25-летию российской избирательной системы.

«Давайте честно скажем, что когда говоришь "избирательный ящик", все думают, как бы не сыграть в этот ящик. Когда "урна" — все думают: "Прах из урны". И так далее, ассоциации не очень положительные», — цитирует Памфилову ТАСС.

Она призвала подумать над новым названием участников конференции.

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«Нужно креативное, интересное, современное название. Давайте подумаем вместе», — сказала она.

Тому, кто придумает лучшее название, глава ЦИК пообещала выплатить 77 тыс. рублей «из собственной зарплаты».

В действующем законодательстве для этого предмета используется термин «ящик для голосования».

Выборы Элла Памфилова
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Памфилова предложила переименовать урну для голосования, чтобы не возникало ассоциаций со смертью
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