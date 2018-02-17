Глава ЦИК попросила россиян не делать селфи на избирательном участке

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Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объяснила, почему избирателям не стоит делать селфи на избирательных участках

Она сказала, что публикация фотографии с избирательным бюллетенем до конца голосования может быть расценена как агитация.

«Пожалуйста… Главное, сами любуйтесь, но попридержите это до того, когда уже закончится голосование, чтобы это не расценивалось как какая-то дополнительная агитация. Так что аккуратно с селфи, держите при себе», — цитирует Памфилову RT.

Выборы Элла Памфилова

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