Глава ЦИК попросила россиян не делать селфи на избирательном участке

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объяснила, почему избирателям не стоит делать селфи на избирательных участках

Она сказала, что публикация фотографии с избирательным бюллетенем до конца голосования может быть расценена как агитация.

«Пожалуйста… Главное, сами любуйтесь, но попридержите это до того, когда уже закончится голосование, чтобы это не расценивалось как какая-то дополнительная агитация. Так что аккуратно с селфи, держите при себе», — цитирует Памфилову RT.