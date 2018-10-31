Количество частных инвесторов ВТБ в Краснодарском крае выросло на 45%

Партнерский Краснодарский край

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На сентябрь 2018 года в Краснодарском крае насчитывается 2940 физлиц — акционеров ВТБ, с декабря прошлого года их число выросло в 1,5 раза

Всего в России на настоящий момент 116 тыс. миноритарных акционеров банковской группы. Об этом рассказал руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин в ходе семинара по фондовому рынку, организованного для миноритариев банка в Краснодаре.

Банк ВТБ провел встречу с краснодарскими акционерами. В мероприятии приняли участие руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин, управляющий директор по работе с инвесторами ВТБ Наталия Долгова и заместитель руководителя службы по работе с акционерами ВТБ Юрий Мариничев.

По словам банкиров, сегодня ВТБ внедряет лучшие практики корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами. Представители миноритариев входят в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии банка. Консультационный совет акционеров работает в постоянном контакте с топ-менеджментом, участвуя в развитии банка, формировании стратегии и дивидендной политики.

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Инвесторов привлекает высокий уровень дивидендной доходности акций ВТБ, успешное выполнение стратегии ВТБ и программа привилегий. Акции имеют хороший потенциал к росту, дивидендная доходность — выше среднего уровня рублевого депозита на сегодняшний день. При этом размер дивидендов по итогам 2017 года вырос в три раза по сравнению с предыдущими годами.

Акционерам ВТБ доступен ряд привилегий и специальных условий обслуживания, в их числе — пакетные предложения «Мультикарта», «Привилегия» и «Прайм», оформление кредита наличными, ипотеки или рефинансирование текущего займа на льготных условиях, скидки на страховые продукты, услуги депозитария и регистратора. Кроме того, они имеют возможность бесплатного посещения таких мероприятий, как «Формула-1» и Кубок Кремля.

Держателям акций презентовали и новые технологические решения. Одними из таких новинок стали идентификация на основе бесконтактной технологии NFС и биометрическая аутентификация по лицу. Новая технология позволяет упростить процедуру электронного голосования и регистрации, а также обеспечивает дополнительную защиту сохранности информации. Помимо этого ВТБ развивает электронные каналы взаимодействия с акционерами через мобильное приложение «Акционер ВТБ» и социальные сети. Электронные сервисы ВТБ способны провести расчет доходности портфеля и дивидендов, обеспечить доступ к рекомендациям и обзорам аналитиков, следить за календарем событий.

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