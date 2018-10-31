Количество частных инвесторов ВТБ в Краснодарском крае выросло на 45%

На сентябрь 2018 года в Краснодарском крае насчитывается 2940 физлиц — акционеров ВТБ, с декабря прошлого года их число выросло в 1,5 раза

Всего в России на настоящий момент 116 тыс. миноритарных акционеров банковской группы. Об этом рассказал руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин в ходе семинара по фондовому рынку, организованного для миноритариев банка в Краснодаре.

Банк ВТБ провел встречу с краснодарскими акционерами. В мероприятии приняли участие руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин, управляющий директор по работе с инвесторами ВТБ Наталия Долгова и заместитель руководителя службы по работе с акционерами ВТБ Юрий Мариничев.

По словам банкиров, сегодня ВТБ внедряет лучшие практики корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами. Представители миноритариев входят в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии банка. Консультационный совет акционеров работает в постоянном контакте с топ-менеджментом, участвуя в развитии банка, формировании стратегии и дивидендной политики.