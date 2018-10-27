Адыгея направила 16 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Туапсе

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее сформировали гуманитарный груз для жителей Туапсинского района, которые оказались в сложной жизненной ситуации после паводка

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил собрать помощь подтоплена из соседнего региона. Его  поддержали коллективы нескольких предприятий и организаций Адыгеи, сообщили в пресс-службе руководителя республики. 

В результате собрано более 16 тонн груза: хлеб, мука, крупы, лапша, сливочное и растительное масло, сыр, колбасные изделия, минеральная вода, сахар, соль, сок, печенье, чай, сгущенка, зефир, рыбные, мясные и овощные консервы, а также средства гигиены.

Пять грузовиков с продуктами 27 октября отправят в Туапсинский район, рассказала заместитель премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе за несколько часов выпало рекордное количество осадков, из-за чего подтопило населенные пункты и водозаборы, были разрушены дороги, мосты и водопропускные трубы. Тысячи человек остались без электричества.

27 октября Адыгея направила на Кубань колонну со строительной, инженерной и автомобильной техникой, которая поможет ликвидировать последствия паводка в адыгских аулах Туапсинского района.

Благотворительность Стихийные бедствия Туапсинский район

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